انخفاض 6 درجات .. اِعرف طقس الـ6 أيام القادمة |وتحذير من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة أنه اعتبارا من غد الأحد، سوف يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات على الوجه البحري والقاهرة، وما بين درجتين إلى 3 درجات على سواحل البلاد، ويكون التراجع في درجات الحرارة على محافظات الصعيد ما بين درجتين إلى 6 درجات.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة ، سيكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة تكون الأجواء ما بين اللطيف والمائل للبرودةعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومع هذا الانخفاض في درجات الحرارة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والطرق أيضا القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن قناة السويس.

أما عن فرص سقوط الأمطار، المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، قالت هيئة الأرصاد، إنه خلال ساعات واعتبارا من غدا الأحد، هيكون هناك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة هتكون على فترات متقطعة وهتستمر يومي الأحد والاثنين فقط، لتعود الأجواء إلى طبيعتها ويظل نشاط الرياح مع انخفاض الحرارة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21.

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 25.

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22.

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.



أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.