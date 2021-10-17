نشرة المرأة|الأثر النفسي لنقل الطفل إلى سكن مجهز.. أطباق الخليج.. أمل جديد للقضاء على السرطان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:



حرصت الفنانة روجينا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات في العديد من المناطق السكنية داخل مصر، وذلك لتوفير حياة كريمة و أمنة للشعب المصري.

يعد قالب الطعمية بالزبادي والنعناع من أكثر الأكلات الجديدة التى تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الصحية العديدة .

نقدم لكم طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة

تمكن العلماء من اختراع لقاح جديد يستطيع محاربة الأوبئة المستقبلية المحتملة التي تنتج عن الأمراض التى تصيب الحيوانات، وهذا اللقاح قادر علي إيقاف خمسة أنواع مختلفة من فيروسات كورونا من تكملة مسارها ومنها كوفيد-19 الذي هدد العالم.

يرغب كثيرون فى معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام حيث أن كلاهما من الأمراض الشائعة بين الناس بشكل كبير .

وتساعد معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام في التعافي من المرض بسرعة نتيجة تناول العلاج الصحيح حيث أن كل منهما له طريقة علاج مختلفة بعض الشئ بالرغم من أن هناك بعض العلاجات المشتركة مثل الادوية الخافضة للحرارة.

نكشف لكم في هذا التقرير أهم الاختلافات بين الأنفلونزا والزكام وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthlinkbc” .

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تواجه الإنسان حيث يدمر حياة الملايين، حتى وإن تمكنوا من الشفاء؛ فنادرا ما تعود حياتهم لطبيعتها، لذا يسعى العلماء بشكل دائم لإيجاد علاج نهائي لـ السرطان يريح هؤلاء المرضى نهائيا.