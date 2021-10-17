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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة|الأثر النفسي لنقل الطفل إلى سكن مجهز.. أطباق الخليج.. أمل جديد للقضاء على السرطان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

بفستان أنيق .. روجينا تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها


حرصت الفنانة روجينا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

استشاري يكشف تأثير نقل الطفل من العشوائيات لسكن كامل مجهز
 

يحرص  الرئيس عبد الفتاح السيسي  على افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات في العديد من المناطق السكنية داخل مصر، وذلك لتوفير حياة كريمة و أمنة للشعب المصري.

 

طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع
 

يعد قالب الطعمية بالزبادي والنعناع من أكثر الأكلات الجديدة التى تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الصحية العديدة .

نقدم لكم طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة

 

بينها 5 فيروسات كورونا.. لقاح جديد يحمى الإنسان من الأوبئة المستقبلية
 

تمكن العلماء من اختراع لقاح جديد يستطيع محاربة الأوبئة المستقبلية المحتملة التي تنتج عن الأمراض التى تصيب الحيوانات، وهذا اللقاح قادر علي إيقاف خمسة أنواع مختلفة من فيروسات كورونا من تكملة مسارها ومنها كوفيد-19 الذي هدد العالم.

 

تزداد فى الشتاء .. اكتشف الفرق بين الأنفلونزا والزكام
 

يرغب كثيرون فى معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام حيث أن كلاهما من الأمراض الشائعة بين الناس بشكل كبير .

وتساعد معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام في التعافي من المرض بسرعة نتيجة تناول العلاج الصحيح حيث أن كل منهما له طريقة علاج مختلفة بعض الشئ بالرغم من أن هناك بعض العلاجات المشتركة مثل الادوية الخافضة للحرارة.

نكشف لكم في هذا التقرير أهم الاختلافات بين الأنفلونزا والزكام وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthlinkbc” .

 

هل اقترب العلماء من القضاء على السرطان نهائيا؟ الأمل في اكتشاف جديد
 

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تواجه الإنسان حيث يدمر حياة الملايين، حتى وإن تمكنوا من الشفاء؛ فنادرا ما تعود حياتهم لطبيعتها، لذا يسعى العلماء بشكل دائم لإيجاد علاج نهائي لـ السرطان يريح هؤلاء المرضى نهائيا.

صدى البلد الاخبار نشرة المرأة روجينا مشروعات إسكان بديل

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