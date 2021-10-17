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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شقيقته فى حادث.. الأمن يكشف تفاصيل شكوى مواطن على فيس بوك

تروسيكل
"تروسيكل"

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل شكوى أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" مدعومة بمقطع فيديو يتضمن وقوع حادث اصطدام دراجة نارية "تروسيكل" بشقيقة الشاكى ، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وهروب قائد المركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مطالباً بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول كل من (شقيقة الشاكى"مصابة باشتباه نزيف وارتجاج بالمخ ، وأخرى كريمة عم الشاكى "مصابة بكدمات) إثر إصطدام دراجة نارية "تروسيكل" بهما وفر قائدها هارباً.

بسؤال المصابتين أفادتا بعدم تعمد سائق الدراجة النارية التروسيكل إرتكاب الحادث وتنازلتا عن شكواهما ، وبسؤال الشاكى أفاد أنه قام بنشر مقطع الفيديو المُشار إليه إثر إصطدام تروسيكل بشقيقته، وأضاف أنه عقب تأكده من عدم تعمد قائد التروسيكل إرتكاب الحادث قرر تنازله عن شكواه.

الأجهزة الامنية تفاصيل شكوى حادث إصطدام دراجة نارية سائق الدراجة النارية مقطع الفيديو

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