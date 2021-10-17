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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن فشل محاولة إعادة إيران لمفاوضات الاتفاق النووي

صدى البلد

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن مهمة حساسة للاتحاد الأوروبي  إلى إيران هذا الأسبوع في تأمين التزام من الإدارة المتشددة الجديدة في طهران باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم (إيران) ليسوا مستعدين بعد للانخراط في فيينا".

وبدلاً من ذلك، التزمت إيران بالاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيل النصوص المطروحة على الطاولة في نهاية الجولة الأخيرة من المحادثات في يونيو، والتي عُقدت في فيينا.

وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي:"إنها ليست فكرة سيئة أن نجلس في اجتماع طويل مع الوفد [الإيراني] الجديد ونراجع جميع النصوص ... ونوضح مع الوفد الجديد الأسئلة المختلفة التي يمكن أن تكون لديهم".

وتعثرت المحادثات النووية منذ انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية في يونيو. كررت إيران استعدادها لاستئناف المحادثات 'قريباً' لكنها فشلت في الالتزام بموعد ، مما جعل المراقبين متشائمين بشكل متزايد.

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في محاولة لتحريك العملية، توجه إنريكي مورا، كبير منسقي الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إلى طهران يوم الخميس للقاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني للمرة الأولى منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها.

قامت إيران بتسريع برنامجها النووي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى وتكديس ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لدرجة أن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تصنع قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر فقط - إذا اختارت القيام بذلك.

تثير هذه التطورات جنبًا إلى جنب مع توقف إيران عن المحادثات القلق بين الموقعين الآخرين على الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة، التي انسحبت من الصفقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وخففت الاتفاقية الأصلية العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل تعهدات بالحد من النشاط النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد اجتماع الأربعاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في واشنطن"نحن نقترب من نقطة لن تعود فيها العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة في حد ذاتها لاستعادة فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة ، وذلك لأن إيران كانت تستغل هذا الوقت لتعزيز برنامجها النووي بطرق متنوعة".

على الرغم من عدم الالتزام بموعد، اعتقد المسؤول الأوروبي الكبير أن طهران:"قررت بشكل قاطع العودة إلى فيينا".

الاتحاد الأوروبي ايران الاتفاق النووي إبراهيم رئيسي طهران

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