الهند.. سقوط قتلي مدنيين في إطلاق نار بـ إقليم كشمير

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأحد، عن سقوط قتلي مدنيين على يد مسلحين في إقليم كشمير، وسط تصاعد التوتر في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

ووفقا لرويترز، قالت شرطة كشمير، إن اثنين من العمال المهاجرين تعرضا لهجوم من قبل مسلحين في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير ومنطقة بولواما، ولقيا حتفهما في وقت لاحق متأثرين بجراحهما.

وكتبت شرطة كشمير على منصة التواصل الاجتماعي تويتر إن عمليات البحث جارية.

كما دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى جهود دولية لمنع أفغانستان من التحول من جديد إلى ملاذ للتطرف والإرهاب، وسط مخاوف الهند من أن تؤدي سيطرة حركة طالبان مجددا على أفغانستان المجاورة إلى تحفيز المتمردين في الشطر الهندي من كشمير الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.