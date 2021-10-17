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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم : استقرار حالة وائل كفورى وإصابة مى كساب بـ فيروس كورونا

صدى البلد

عادت الإصابات والحالات المرضية مرة أخرى إلى الانتشار خاصة بين الفنانين والمشاهير، وأصبح مستشفى النجوم ملئ بأسماء جديدة .

تضم القائمة أسماء شهيرة من الفنانين ما بين إصابات بفيروس كورونا، وما بين حالات مرضية خاصة نتعرض على تفاصيلها في الأسطر التالية. 

وائل كفورى 

تعرض الفنان وائل كفوري مساء مس لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كشف موقع النهار اللبنانى عن تفاصيل جديدة بشان حادث الفنان اللبنانى وائل كفورى والذى تعرض له امس ونقل على اثره الى احدى المستشفيات.

وقال موقع النهار من خلال تصريحات للنائب هادى حبيش صديق وائل كفورى والذى يلازمة حاليا فى مستشفى المعونات أن حالة كفوري الصحية مستقرة، لكنه يعاني أوجاعاً بسبب الرضوض (الكدمات) التي أصابته خلال الحادث، وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر"، وقال "الحمد لله نجا بأعجوبة".

وائل كقورى 

دولى شاهين 

أجابت الفنانة دوللي شاهين، على هاتفها؛ بعد أكثر من يوم كامل من الصمت على الأخبار التي نشرها مدير أعمالها، عصام ميلاد نصرالله، بأنها تعرضت للضرب المبرح.
 وقالت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد الإخباري، إن مدير أعمالها تفهم الأمر بشكل خاطئ، ونقله للصحافة بأنه اعتداء من بلطجية عليها، مشيرة إلى أن هذه الصور كانت نشرها؛ ضمن مَشَاهد مسلسل المماليك، المنتظر عرضه الشهر المقبل. 

يأتي ذلك بعدما، تواصل موقع صدى البلد، مع عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد إعلانه الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وأكد مدير أعمال دوللي شاهين، أن الاعتداء عليها بالضرب، وأن هذه الصور ليست من مشهد تمثيلي، إذ أنها انتهت من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل المماليك قبل أيام، وأن شخصيتها في أحداث المسلسل خبيرة أبراج ولا يوجد بالأحداث مشاهد ضرب.

وقال مدير أعمال دوللي شاهين إنه علم بالتعدي عليها مصادفة؛ بعدما وجدها لا ترد، فأرسلت له صورها وعليها آثار الكدمات والضرب، مشيرًا إلى أنها تستكمل العلاج في المنزل حاليًا وغير قادرة على التحدث.

وأوضح أنها ستتحدث عن تفاصيل الواقعة بعد تماثلها للشفاء، وأنها لم تستطع تحرير محضر في الشرطة لشدة مضاعفات الضرب الذي تعرضت له. 

دولى شاهين 

مى كساب

أعلنت الفنانة مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

 

وتلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها.

مى كساب 
الفنان اللبناني وائل كفوري فيروس كورونا دولى شاهين وائل كفوري مي كساب

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