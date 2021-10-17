رئيس مياه المنيا يتفقد محطات العدوة ومغاغة ومشروعات حياة كريمة|صور

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز العدوة، حيث زار محطة معالجة مياه العدوة ٢٠٠ل/ث والتى يتم انشاؤها ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى حياة كريمة بتكلفة اجمالية ٢٠٠ مليون جنيه تقريبا على مساحة ٢٥ فدانا.

ووجه أثناء جولته، بسرعة انجاز الأعمال قبل ٢٠٢٢/٦/٣٠طبقا للجدول الزمنى للمشروع وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ثم توجه إلى محطة صرف صحى بنى وركان والتى تبلغ طاقتها الإستعابية ٣٠٠٠متر مكعب يوميا ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة بطاقة استيعابية ١٥٠٠ كما تابع محطة مياه قصر الرقيب ٢٥ل/ث ومحطة بنى وركان المرشحة ٦٠ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة ٥٠ل/ث والمحطة الرئيسية للصرف الصحى ٢٠٠٠متر مكعب ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى ٢٥٠متر مكعب فى الساعة ومحطة مياه صفانية ٢٥ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

وتفقد أعمال انشاء محطة مياه آبا البلد (ترشيح فائق الجوده)بمغاغة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ١٠٠ل/ث بتكلفة اجمالية ٥٠ مليون جنيه.

وأكد السعيد أثناء أهمية الإلتزام بجودة المياه والنظافة العامة وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياه كريمة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم وكيفية المحافظة علي هذه المشاريع.

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