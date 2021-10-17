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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صراع "ملتهب" بين صلاح وفاردي على الصدارة

جيمي فاردي - محمد
جيمي فاردي - محمد صلاح

أشعل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي، الصراع مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 2021 - 2022.

وتألق الثنائي محمد صلاح وجيمي فاردي، في الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سجل النجم المصري هدفا خرافيا في شباك واتفورد، بعدما تلاعب بثلاث مدافعين داخل منطقة الجزاء، وسجل الكرة بشكل رائع على يمين الحارس، ليساهم في فوز الريدز على واتفورد  بخماسية نظيفة، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

كما أصبح محمد صلاح هداف اللاعبين الأفارقة في مسابقة الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، برصيد 104 هدف، بالتساوي مع الأسطورة الإيفواريه ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق.

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أما جيمي فاردي فقد قد ليستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل الهدف الثالث من تسديدة قوية، من داخل منطقة الجزاء، لتشكن شباك الشياطين الحمر.

فيما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه عن التهديف، حيث تجمد رصيده إلى 3 أهداف، أيضا هاري كين هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لم يسجل سوى 3 أهداف فقط هذا الموسم.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح لاستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعد غياب موسمين.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسيمي 2017 - 2018، و 2018 - 2019.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

 

1- محمد صلاح : 7 أهداف

2- جيمي فاردي: 7 أهداف

3- ميكائيل أنطونيو :5 أهداف

4- ساديو ماني :5 أهداف

5- إسماعيلا سار: 4 أهداف

6- برونو فيرنانديز :4 أهداف

7- نيل موباي : 4 أهداف

8- ماسون جرينوود: 4 أهداف

9- روبرتو فيرمينو 4 أهداف

10- دييجو جوتا: 3 أهداف

11- سعيد بن رحمة :3 أهداف

12- كريستيانو رونالدو :3 أهداف

13– روميلو لوكاكو: 3 أهداف

 

فاردي صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي هداف الدوري الإنجليزي

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