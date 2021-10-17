رئيس مياه أسيوط يوجه بمتابعة الأعمال الجارية ضمن «حياة كريمة»

ترأس اللواء المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعات متعاقبة على مدار اليوم مع رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق لبث روح التميز والريادة والاستدامة في تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.

أصدر رئيس الشركة تعليماته المشددة بضرورة تقديم خدمات مثالية للمواطنين فى جميع مناطق محافظة أسيوط، والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بأحدث التقنيات بما يضمن الاستدامة والمواءمة البيئية والصحية.

وقال "درة": “إن هدفنا الرئيسي وأولى اهتمامات شركة مياه أسيوط الارتقاء بمستوى الأداء الخدمى ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة بمختلف قنوات التواصل سواء كانت عبر الخط الساخن 125، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الرسمي، أو من خلال الموبيل أبلكيشن، أو الشكاوى الواردة عبر البوابة الحكومية لرئاسة الوزراء، أو الشكاوى الواردة من أى جهات أخرى”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهمية حل أي شكوى بأسرع وقت مسموح به، وتحرى جميع المعوقات والسعى لوضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة.

كما وجه رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق والمهندسين التنفيذيين القائمين على سير المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها طبقا للخطة المالية السنوية ومبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، والهادفة لتطوير قرى الريف المصري، بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الأصول وأعمال إنشاء وتوسعات المحطات المرشحة السطحية الكبرى، خاصة أن محافظة أسيوط كان لها النصيب الأكبر من تلك المبادرة، والتى توجهت إلى 194 قرية بـ 7 مراكز من مراكز المحافظة لتحقيق استفادة لـ2.5 مليون مستفيد، نحو الارتقاء بقطاعي المياه والصرف الصحى .

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