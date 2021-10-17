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رئيس التحرير
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أخبار العالم

عقار متوفر لعلاج كورونا|دعاوى قضائية لإجبار المستشفيات علي استخدامه..ما سبب الرفض؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم رفع ما لا يقل عن عشرين دعوى قضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب المستشفيات بإعطاء عقار الإيفرمكتين، لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، بينما تمت الموافقة على الدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الطفيليات والديدان لدى المرضي، وحذرت الهيئة وإدارات الصحة بالولاية وحتى شركة ميرك الرائدة في تصنيع الدواء من استخدامه لـ فيروس كورونا.

ووفقا للوكالة الأمريكية، تتبع الدعاوى نفس النمط، حصلت العائلات على وصفة طبية للدواء، لكن المستشفيات ترفض استخدامه على المرضى، وكثير منهم على جهاز التنفس الصناعي، على وشك الموت.

وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية من قبل رالف لوريجو، المحامي في بوفالو، نيويورك الذي يقول إن الأطباء “ليسوا آلهة لأنهم يرتدون سترات بيضاء”، مضيفًا أنه يعترض على خيار عدم استخدام الإيفرمكتين على المرضى.

وقال أيضًا إن مسؤولي المستشفى هم الوحيدون القادرون على اتخاذ القرار. مضيفا “أنا لا أقبل ذلك كقاعدة قانون بالنسبة لنا”.

وقدم لوريجو أولى الدعاوي القضائية من بين العديد من الحالات التي ارادت استخدام دواء الإيفرمكتين، في يناير الماضي، بعد أن جاءت إليه عائلة امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا في المستشفى على جهاز التنفس الصناعي للحصول على المساعدة.

وتم رفع دعوى قضائية أخرى في وقت لاحق من ذلك الشهر، وهذه المرة لامرأة تبلغ من العمر 65 عامًا في المستشفى. في كلتا الحالتين، حكم القضاة بإعطاء النساء الإيفرمكتين كما تريد أسرهن. 

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ولكن حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن تناوله بجرعات كبيرة يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ضارة، مثل القيء والنوبات وحتى الموت. ومع ذلك، قال لوريجو إن عملائه لم يطلبوا هذه الأنواع من الجرعات.

ومع ذلك، رفض قضاة آخرون إصدار أوامر للمستشفيات بإعطاء الدواء. وجادلت المستشفيات أن معايير الرعاية الخاصة بها لن تسمح للأطباء بإعطاء المرضى دواء لم تتم الموافقة عليه بعد لـ فيروس كورونا، مضيفة أنه يمكن أن يسبب ضررًا.

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