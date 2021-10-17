ارتكزت على بنك المعرفة..طارق شوقي: التعليم المصري يشهد نقلة حضارية فارقة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي تنافسي يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم-في احتفالية المشروع الوطني للقراءة اليوم- إلى أن المشروع الوطني للقراءة يستهدف تحقيق تنمية للوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال الناشئة من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ودعم القيم الوطنية والإنسانية وإثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات وتحقيق التسامح وقبول الآخر، فضلا من تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن النظام التعليمي الحالى يوظف مصادر التعلم عن بعد ويمكن المتعلم من اكتساب المعرفة ومعالجتها واستخدامها بطريقة إبداعية ومبتكرة وصولا إلى توسيع نطاق التفكير في مفهوم مجتمعات التعلم.

وأكد أن التعليم المصري حاليا يشهد نقلة نوعية حضارية فارقة ارتكزت على اطلاق بنك المعرفة المصري لمساعده المتعلمين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم لمناسبة متطلبات القرن الحادي والعشرين.

ويقام المشروع الوطني للقراءة بمشاركة ورعاية وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بهدف تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، لتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.

جدير بالذكر أن احتفالية المشروع الوطني للقراءة هى استكمال لنجاح المشروع في عامه الأول والذي حقق مشاركة بنسبة 10% وفق خطة عشرية تهدف أن تثمر في عامها العاشر تحقيق الإقبال الشمولي لجميع المستهدفين في جمهورية مصر العربية.