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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشارة وزير التربية والتعليم تطمئن على الإجراءات الاحترازية بمدارس كفر الشيخ|صور

مستشارة وزير التربية
مستشارة وزير التربية والتعليم

تفقدت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية، الموفدة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمتابعة مدارس محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

نقلت الدكتورة منى مصطفى، تحية الوزير للقيادات التنفيذية والعاملين بالتربية والتعليم والطلاب وأولياء الأمور، واطمأنت على اتباع الإجراءات الاحترازية ، والأمن والسلامة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية.

وشملت الجولة تفقد مدارس المنتزه للتعليم الأساسي، والشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات، والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الشهيد هشام الثانوية للبنات، والمدرسة الاعدادية القديمة للبنات، ومدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات، ومدرسة علي عبدالشكور للتعليم الأساسي.

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وأجرت مستشارة الوزير حواراً مع التلاميذ عبروا خلاله فرحتهم وارتياحهم لعودتهم للمدارس بعد غياب فترة طويلة، واستمعت لعدد من المقترحات من الطلاب ووعدت بتوصيلها لوزير التربية والتعليم،  وتابعت وشاركت في تسليم الكتب للطلاب.

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التربية والتعليم طارق شوقي وزير التعليم كفر الشيخ وزير التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ

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