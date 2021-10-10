التعليم: بدء عملية توزيع الوجبات المدرسية خلال أسبوعين

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي اليوم.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: “الوزارة ترصد كل الظواهر السلبية، ولكننا لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور، رغم بعض الأحداث السلبية".

وأشار إلى أنه من المقرر بدء عملية توزيع الوجبات المدرسية خلال أسبوعين بشكل تدريجي، لافتا إلى أن مواصفات الوجبة ستختلف وفقا للتقرير الصحي لكل طالب.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "بقاء أولادكم في المنزل ليس في صالحهم، الدولة خايفة على صحة أبنائكم، لا تذهبوا إلى المدارس معهم، ودعوهم يذاكرون باستمتاع".

