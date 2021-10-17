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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة تحذير إلي الصين.. سفن حربية أمريكية وكندية تدخل إلي مضيق تايوان

سفن حربية
سفن حربية

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن سفنا حربية أمريكية وكندية أبحرت عبر مضيق تايوان في أواخر الأسبوع الماضي، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين بكين وتايبيه وأثارت قلقًا دوليًا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تدعي الصين أن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي هي جزء من أراضيها، وقد قامت بمهام متكررة للقوات الجوية علي حدود تايوان على مدار العام الماضي، مما أثار غضب تايوان.

وأرسلت الصين حوالي 150 طائرة إلى المنطقة على مدار أربعة أيام بدأت في الأول من أكتوبر.

وقال الجيش الأمريكيك إن المدمرة يو إس إس ديوي التي تعمل بالصواريخ الموجهة من طراز أرلي بيرك أبحرت عبر مضيق تايوان، الذي يفصل تايوان عن جارتها الصين إلى جانب الفرقاطة الكندية إتش إم سي إس وينيبيج يومي الخميس والجمعة.

وأضافت أن “عبور ديوي ووينيبيج عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بحرية ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ”.

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وبينما تصاعدت التوترات عبر مضيق تايوان، لم يكن هناك إطلاق نار ولم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوي التايواني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إن ثلاث طائرات صينية، مقاتلتان من طراز J-16 وطائرة مضادة للغواصات، حلقت مرة أخرى في في المجال الجوي التايواني.

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