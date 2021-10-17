يحيى يخلف: ليلى الأطرش واحدة من رموز الأدب الفلسطيني والعربي والإنساني

نعى الكاتب والروائي الفلسطيني يحيى يخلف، الكاتبة الأردنية من أصل فلسطيني ليلى الأطرش التي وافتها المنية عن عمر ناهز 78 عامًا، اليوم.



وقال يخلف وداعا الصديقة الكاتبة والروائية ليلى الأطرش، رحيلها خبر صادم، مؤكدا أن ليلى واحدة من رموز الأدب الفلسطيني والعربي والإنساني وقيمة وقامة ثقافية ووطنية وإنسانية.



وولدت ليلى الأطرش فى مدينة بيت ساحور عام 1943، وأصدرت ما يقارب 11 رواية و4 مسرحيات وجزءا من السيرة الذاتية، وأسهمت فى إطلاق مشروع "مكتبة الأسرة" و"القراءة للجميع" فى الأردن عام 2007، ونالت برامجها الأدبية والاجتماعية عدة جوائز فى مهرجانات الإذاعة والتلفزيون. وتُرجمت أعمالها الأدبية إلى عدد من اللغات، ودرس بعضها فى جامعات أردنية وعربية وفرنسية وأميركية.



واختيرت ضمن قلة من الكاتبات اللواتى أثرن فى مجتمعاتهن، فى تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2015، وكذلك اختيارها كعضو فى لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية.



كما حصلت الراحلة على عدة جوائز عربية وعالمية، حيث منحتها وزارة الثقافة الفلسطينية "جائزة فلسطين فى الآداب" عام 2017، واختيرت روايتها "ترانيم الغواية" التى تتحدث عن مدينة القدس ضمن اللائحة الطويلة لجائزة البوكر العربى عام 2016.