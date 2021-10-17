تدريبات استشفائية للاعبي سموحة قبل انطلاق الدوري

‎يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي الودية مساء اليوم، الأحد، لتدريبات استشفائية لفك العضلات.

‎يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية عقب ودية البنك الأهلي التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

‎وأنهى الفريق سلسلة التجارب الودية ضمن فترة الإعداد التى خاض خلالها مجموعة من المباريات متدرجة المستوى أمام البنك الاهلي وطلائع الجيش المصرى البورسعيدى والإسماعيلي وهلال مطروح وجزيرة مطروح.

‎ويستهل الفريق مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندرى في الأسبوع الأول للموسم الجديد.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مبارياته الودية بالتعادل الايجابي أمام فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن معسكر الفريق المصغر بالقاهرة.

‎وسجل هدف سموحة اللاعب عبد الكبير الوادي من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لسموحة.