بايرن ميونخ يكتسح باير ليفركوزن بـ5 أهداف ويستعيد صدارة البوندسليجا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه باير ليفركوزن بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الأسبوع الـ 8 من بطولة الدوري الألماني.



تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف في الدقيقة الـ 4 حمل توقيع روبرت ليفاندوفسكي، وأضاف النجم البولندي الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 30.



ومع الوصول إلى الدقيقة الـ 34 سجل توماس مولر ثالث الأهداف البافارية، ثم بهدفين متتالين في الدقيقة الـ 35، والدقيقة الـ 37، سجل سيرج جنابري الرابع والخامس.



وبعد خماسية البايرن في الشوط الأول، قلص صاحب الديار الفارق في الشوط الثاني، بهدف جاء في الدقيقة الـ 55 عن طريق قلب الهجوم باتريك تشيك.

ورفع حامل اللقب نقاطه بعد هذا الانتصار إلى 19 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ليفركوزن عند 16 نقطة، في المركز الثالث.