توقيع الكشف الطبى على 1130حالة فى قافلة جامعة طنطا الطبية بالمحلة الكبرى

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية الهياتم بمركز المحلة بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، حيث تجوب القوافل القرى الأكثر احتياجا لخدمة الأسر من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1130 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 56 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات القلب والصدر والباطنية والجراحة والرمد والعظام والمسالك.

شارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.