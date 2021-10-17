عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع الكشف الطبى على 1130حالة فى قافلة جامعة طنطا الطبية بالمحلة الكبرى

توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى على 1130حالة فى قافلة جامعة طنطا الطبية با

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية الهياتم بمركز المحلة بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في المبادرة الرئاسية حياه كريمة بـ"زفتى"

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، حيث تجوب القوافل القرى الأكثر احتياجا لخدمة الأسر  من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1130 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 56 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات القلب والصدر والباطنية والجراحة والرمد والعظام والمسالك.

مياه الغربية : الاستمرار فى تنفيذ برامج تدريبية لمنظومة الإدارة الفنية المستدامة

شارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

موضوعات متعلقة

محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

يدور حول العالم .. الصين تختبر سراً صاروخا يتغلب على أنظمة الدفاع الامريكية

البحرين تستضيف أول جولات روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2022

انخفاض 27 قرشا.. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

أول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6 قبل إطلاقها بساعات.. فيديو

قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جامعة الأزهر: آخر فرصة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا .. الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

وزير الأوقاف: فتح دورات مياه في المساجد الأربعاء والضوابط خلال يومين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ