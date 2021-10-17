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فن

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

عرض اليوم فيلم ريش ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة من المهرجان

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد لحضور العرض منهم كريم محمود عبد العزيز، نسرين طافش،  اروى جودة، جمال سليمان وغيرهم.

فيلم ريش 

ريش أو  Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه.

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر.

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا.

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

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وحصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

وعرض الفيلم المصري ريش أو Feathers عالميا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ولاقي حفاوة كبيرة من قبل الجمهور.

وحضر المخرج عمر الزهيري والمنتج محمد حفظي العرض الأول لفيلمهما ريش وصفق لهما الجمهور على العمل الذي ينافس بقوة في موسم الجوائز هذا العام.

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فيلم ريش مهرجان الجونة السينمائي كريم محمود عبد العزيز نسرين طافش أروى جودة جمال سليمان

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