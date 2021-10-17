جهاز تنمية التجارة: 60 مليار جنيه استهلاك المصريين من الأكل والشرب شهريا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما يجري في الاقتصاد العالمي ينعكس على ارتفاع بعض السلع في السوق المصري، موضحا أن الدولة لديها استعدادات لمواجهة الارتفاع في الأسعار بسبب الموجات التضخمية العالمية.

وتابع عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: " السوق العالمي عبارة عن عرض وطلب، وخلال أزمة كورونا تقلص الإنتاج العالمي، وهو ما أدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن التخوف يأتي من حدوث ركود تراكمي، حينما تقل معدلات الناتج المحلي.

وكشف إبراهيم عشماوي أن استهلاك المصريين من زيت الطعام بلغ 120 ألف طن، ووصل حجم استهلاك وإنفاق المجتمع المصري على كافة أنواع السلع نحو 2.1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن استهلاك المصريين من الأكل والشرب شهريا، بلغ نحو 60 مليار جنيها شهريا، ويصل من 100 إلى 110 مليار جنيه خلال شهر رمضان

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:" مصر لديها مخزون آمن من السلع لذلك لن تكون هناك تحركات سعرية كبيرة أو ملحوظة بالنسبة للمواطنين، معقبا:" التضخم شمل كل دول العالم والخوف من استمرار هذه الموجة".

وأكمل:" مصادر الإمداد للسلع الأساسية لمصر متنوعة من دول كثيرة، موضحا:" حدث زيادة سعرية في معظم الأسواق العالمية بعد انكماش الإنتاج العالمي".