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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 6 أيام.. غلق شارع البحر الأعظم القادم من المنيب والمتجه لنفق عباس

شارع البحر الأعظم
شارع البحر الأعظم

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم فى اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

مما يستلزم غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي، وذلك لمدة "6 أيام" ابتداء من الساعة" 12 صباح يوم الإثنين" الموافق 18 الجاري حتى الساعة" 5 صباح يوم الأحد" الموافق 24 الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الجيزة كثافات مرورية البحر الأعظم الدائري المعادي شارع البحر الاعظم

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لمدة 6 أيام.. غلق شارع البحر الأعظم القادم من المنيب والمتجه لنفق عباس

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