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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطلالات الفنانة ثراء جبيل ، خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة على مدار ٤ أيام التي ظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.

 

وأثارت الجدل باختيارها فساتين جريئة ومكشوفة وهو ما جعل البعض انتقد اطلالتها على السوشيال ميديا والبعضالاخر نال إعجابهم.

 

ويقدم لكم صدى البلد اطلالات النجمة ثراء جبيل خلال مهرجان الجونة .
 

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن أسباب اختيار فستان حفل الافتتاح الخاص بمهرجان الجونة السينمائى والذى آثار حالةمن الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا. 

وقالت ثراء جبيل في مقابلة مع برنامج ET بالعربى: "مبسوطة إنه عجب الناس، كان نفسي أعمل حاجة رقيقة ولذيذةوأعرف أتحرك بيها، وده اللي حصل فعلا."

 

وأضافت ثراء جبيل : “فعلا؟ الحمد الله أتمنى تبقى جرأة في اختيار اللون والفِت، اللبس دايما أذواق، أحيانا أصيب وأحيانا أخيب”. 

 

علقت الفنانة ثراء جبيل على إعلان عدد من النجوم تبرعهم بأعضائهم وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين وذلك أثناءتواجدها بمهرجان الجونة السينمائى.

وقالت ثراء جبيل في تصريحات لـ "صدى البلد": “منذ ان كان عمري ١٤ عاما وانا افكر في هذا الأمر قبل ان يظهر بين النجوم”.
 

إطلالة ثراء جبيل 

وكانت أثارت الفنانة ثراء جبيل حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى مهرجان الجونة السينمائى بإطلالة جريئة خاصة فى اليوم الثالث من فعاليات المهرجان حيث ارتدت فستان ازرق مكشوف.


 

وتصدرت ثراء جبيل تريند جوجل بعد ظهورها الجذاب حيث أشاد بها البعض ولكن كانت هناك أيضا موجة من الهجومعلى إطلالتها.


 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن ثراء جبيل والذى قدمت عديدا من الأعمال الدرامية.

مشوار ثراء جبيل 

ولدت ثراء جبيل فى 5 يناير 1991.

تخرجت من المعهد العالي للسينما.

وحصلت على دبلومة الدراسات العليا في مجال السيناريو.

 

شاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

كما شاركت في عام 2013 في بطولة ثلاث مسلسلات، وهي: نكدب لو قلنا ما بنحبش، ذات، آدم وجميلة، ثم شاركت فيالعام التالي في مسلسلات سجن النسا، صديق العمر، ثم كفر دلهاب.

قدمت ثراء جبيل فى السينما 7 أفلام روائية طويلة وقصيرة.  

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