اليوم.. عرض فيلم قمر 14 بمهرجان الجونة السينمائي

يُعرض اليوم الإثنين، الفيلم المصري “قمر ١٤” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وكشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021".



فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

من جهته قال الفنان أحمد صالح، إنه يشارك في أحداث الفيلم بتجسيد شخصية "عزت"، وهو الصديق الوفي للفنان أحمد حاتم، والذي يقف بجانبه ويدعمه خلال قصة حبه.

أضاف: "بقوم بدور راجل صعيدي، رجل المبادئ، وصاحب صاحبه الجدع والذي بيقف قدام الناس كلها علشان صاحبه".

و الجدير بالذكر أن الممثل احمد صالح شارك في عدة أعمال سابقة منها “حجر جهنم” بطولة الفنانة كنده علوش وكوكبة من النجوم ، و مسلسل الحرباية بطولة هيفاء وهبي وعمرو واكد، وكان احمد صالح، قد شارك في مسلسل «الاختيار ٢»، الذي تم عرضه في سباق دراما رمضان 2021، ولعب بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن إخراج لدكتور بيتر ميمي، مجسدا دور "الزوبير".