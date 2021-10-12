أحمد صالح يشارك بدور الصديق الوفي لأحمد حاتم في فيلم قمر 14

يشارك الفنان أحمد صالح في فيلم قمر 14، والمقرر عرضه خلال أيام، ويضم عددا كبيرا من النجوم.



من جهته قال الفنان أحمد صالح، إنه يشارك في أحداث الفيلم بتجسيد شخصية "عزت"، وهو الصديق الوفي للفنان أحمد حاتم، والذي يقف بجانبه ويدعمه خلال قصة حبه.

أضاف:" بقوم بدور راجل صعيدي، رجل المبادئ، وصاحب صاحبه الجدع والذي بيقف قدام الناس كلها علشان صاحبه".

و الجدير بالذكر أن الممثل احمد صالح شارك في عدة أعمال سابقة منها < حجز جهنم» بطولة الفنانة كنده علوش وكوكبة من النجوم ، و مسلسل الحرباية بطولة هيفاء وهبي وعمرو واكد، وكان احمد صالح، قد شارك في مسلسل «الاختيار ٢»، الذي تم عرضه في سباق دراما رمضان 2021، ولعب بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن إخراج لدكتور بيتر ميمي، مجسدا دور "الزوبير".

وأعرب احمد صالح عن سعادته بردود افعال الشخصية وأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مصري وطني ومشرف.

لافتا إلي أن مشاركته في الاختيار ٢، من خلال تجسيد دور شخصية الزبير "المركبة"، رجل من جنوب مصر كان يساعد الاخوان بالهروب من مصر الي السودان من أجل تدريبهم علي اعمال العنف ضد الدولة المصرية.

و الجدير بالذكر أن الممثل احمد صالح شارك في عدة أعمال سابقة منها ( هذا المساء ) اخراج تامر محسن و فيلم موسي اخراج بيتر ميمي وعده اعمال اخري.

يضيف الفنان احمد صالح أنه من عشاق التمثيل، وان مثله الأعلى الفنان احمد زكي، وعالميا دانزل واشنطن و الباتشينوا.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25٪.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

فيلم قمر 14 بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

