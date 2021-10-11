معرضا فن تشكيلي في بيكاسو بالزمالك .. تفاصيل

اقام جاليرى بيكاسوامس الأحد معرضين للفن التشكيلى للفنانين أسماء النواوى ونشأت القوصى، وينطلق معرض الفنانة أسماء النواوى، تحت عنوان كبسولات الوقت time capsules”.

أما معرض نشأت القوصى فينطلق تحت عنوان "impress"، وسيجرى افتتاح كلا المعرضين فى تمام الساعة السادسة من مساء بينما يستقل المعرضان الزوار يوميا من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وحتى التاسعة مساء عدا الأحد، وسوف يستمر عرض اللوحات حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجارى.

حازت الفنانة أسماء النواوى على جائزة الدولة التشجيعية عن فرع الفنون قسم التصوير تقديرا لمشروعاتها المشتبكة مع الحركة التشكيلية المعاصرة، كما أنها حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ولها مشاركاتها في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، منها الأكاديمية الدولية بروما، برلين، فرنسا، سوريا، علاوة على ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، وسمبوزيوم آيلة للفنون الدولي بالأردن.

وحصلت أسماء النواوى على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير زيتى جامعة حلوان 2003، كما حصلت على ماجستير الفنون الجميلة عن رسالتها ( دور الرمز والزخارف فى العلاقة البنائية للعمل الفنى لدى المدرسة الرمزية ) عام 2009.

وأطلقت أسماء النواوى عددا من المعارض منها معرض بقاعة (الحسين فوزى) بمركز الجزيرة للفنون ديسمبر عام 2004 ، ومعرض بقاعة الفنون بالدقى عام 2006، ومعرض بجاليرى المسار في إبريل 2019، أما آخر معرضها محليا فكان بعنوان "ناقلات عصبية" بجاليرى المجدوب بالزمالك في نوفمبر عام 2020.