حلم المثقفين في سيناء.. إقامة معرض الكتاب بشكل دوري

يلقى معرض الكتاب الثالث الذي يستضيفه (صالون الركن الثقافي) في مدينة العريش، والذي تنظمه مجموعة من الشباب اهتمام من جانب المثقفين للعمل علي نجاحه واستمراره الي ان تتبناه الجهات المعنية لإقامته بشكل دوري سنويا، وهذا يمثل حلم بالنسبة للمثقفين في سيناء.

وقد وجه عدد من المثقفين بمحافظة شمال سيناء ،الدعوة لكافة دور النشر المحلية والقومية للاشتراك في معرض الكتاب للعام الثالث بمدينة العريش، لترويج إصدارتهم من الكتب ودعمهم ومساعدتهم على الترويج من خلال هذا المعرض المجمع.

وقال إسلام عابد ، المشرف علي صالون الركن الثقافي، أن المعرض يضم 20 دار للنشر عرضت أكثر من 20 ألف كتابًا من إصدارتها من أحدث الكتب والموسوعات الثقافية إلى جانب مؤلفات أعضاء نادي الأدب بشمال سيناء..

وأضاف اننا ننتظر دعم الجهات والمؤسسات للاستمرار في تنفيذ المعرض سنويا

حيث تم تأهيل" الركن" لاستضافة العديد من المعارض والفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار العام.. حيث توجد يوميًا العديد من الفقرات الترفيهية والندوات الثقافية،



نشر الوعي والثقافة

وأشارت إسراء شعبان منظمة المعرض وصاحبة مبادرة : "اقرأ بخمسة" المحلية الى أن المعرض يقام للعام الثالث بعد تطويره وتحقيقه نجاح كبير ،حيث يهدف نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، وأنه يتم عرض كافة الإصدارات طبقًا لأسعار دور النشر المعتمدة رسميًا.. بينما يتم عرض مؤلفات أبناء سيناء من المثقفين وأعضاء نادي الأدب بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة فقط.



وطالبت الجهات التنفيذية بتذليل العقبات وتسهيل مهام الشباب في تحقيق أحلامهم لنشر الثقافة بين فئات الشباب في سيناء.

وقالت اسراء عبد الحميد روائية ومن المشرفين علي المعرض ،ان المعرض يضم أحدث إصدارات دور النشر ومؤلفات ومطبوعات الشباب من أبناء سيناء وابداعاتهم المختلفة في مجالات: الشعر والأدب والمسرح والرواية وغيرها.

وقالت أنه تم اختيار شخصية المعرض هذا العام للواء محمد عبد المنعم القرماني أول محافظ لسيناء شمالًا وجنوبًا من عام 1974 حتى عام 1976.. حيث تم تخصيص مكان خاص بسيرته وأعماله ومقتنياته من أوسمة وأنواط وشهادات تقدير وكل ما نشر عنه في الصحف خلال فترة وجوده محافظا لسيناء .. حيث تم التواصل مع أسرته للتواصل مع رواد المعرض .

وأوضحت أمنية مدحت ، أنه تم تخصيص ركن خاص لكل دار نشر، وركن لمؤلفات وكتب الأطفال التعليمية والتربوية وتنمية المهارات للأطفال من سن عامين حتى سن 12 عامًا، وركن آخر لمؤلفات وكتب أبناء سيناء. وأن هناك إقبال من جانب أولياء الأمور لشراء القصص لأطفالهم؛ حيث يتم توفير احتياجاتهم طبقا لرغبات الأطفال.

