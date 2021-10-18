عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: لا بد من وجود تخطيط شامل للقرى والمدن والقضاء على الفكر العشوائي.. فيديو

كريم العمدة
كريم العمدة

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إنه لا بد من وجود تخطيط شامل للقرى والمدن، لافتاً إلى أن مشكلة الصحة والتعليم بسبب التكدس السكانى فى بعض المناطق.

 

وأضاف محمد مصطفى، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،   مع الإعلامية رشا مجدى، أنه طبيعى وجود ضغط على مرافق الصحة والتعليم في الأماكن غير المخططة.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن ظاهرة التكدس موجودة فى المحافظات صاحبة عدد السكان الكبير، لذلك لا بد أن نبدأ فى القضاء على الفكر العشوائي.

 

وفى سياق آخر، قال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد إن العالم شهد حالة من الذهول بسبب التأثر بأزمة العطل الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي أبرزها فيسبوك وواتس آب.

 

وأضاف كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة تعطل منصات التواصل الاجتماعي انعكس على أسعار الأسهم مما ترتب عليه خسارة فيسبوك نحو 5% من قيمتها.

 

وأكد كريم العمدة أن انعكس هذا الانقطاع أيضا على أسهم قطاع التكنولوجيا تحديدا على مؤشر "نازاك" المرتبط أكثر بالأسهم التكنولوجية بمقدار 2%.

 

وأشار كريم العمدة، إلى أن العطل الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي بالأمس يدل على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الناس وبين هذه المنصات الإلكترونية.

 

وتعطل لم يتجاوز الـ 6 ساعات، أصابنا بحالة من العزلة، وحالة من اللاشيء، فانقطع الاتصال بشكل كلي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وإنستجرام، و واتس أب"، وكان الناجي الوحيد من هذا العطل هو موقع "تويتر"، واتجاه الكثيرين إليه، ما دعا الكثيرين للسخرية من الأمر، ومن العطل الذي أصاب مواقع السوشيال ميديا الأخرى، وكان أبرز الساخرين مجموعة من الفنانين.

 

 

كريم العمدة الصحة والتعليم الفكر العشوائى رشا مجدي صدى البلد صباح البلد

ترشيحاتنا

بالصور| شعارات تحفيزية وصور علماء على أغلفة وجبات التغذية المدرسية الجديدة

"البحوث الإسلامية": 5 قوافل توعية شاملة لتنفيذ لقاءات مباشرة مع الجمهور

ميدو يهاجم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتنازل عن 5% من عقودهم

مؤتمر صحفي للخطيب لتقديم كشف حساب للجمعية العمومية

هل ولد النبي في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

وسط تكتم إيلون ماسك.. تسلا تلغي تفاصيل السايبرك ترك من موقعها الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ