خبير اقتصادي: لا بد من وجود تخطيط شامل للقرى والمدن والقضاء على الفكر العشوائي.. فيديو

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إنه لا بد من وجود تخطيط شامل للقرى والمدن، لافتاً إلى أن مشكلة الصحة والتعليم بسبب التكدس السكانى فى بعض المناطق.

وأضاف محمد مصطفى، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أنه طبيعى وجود ضغط على مرافق الصحة والتعليم في الأماكن غير المخططة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن ظاهرة التكدس موجودة فى المحافظات صاحبة عدد السكان الكبير، لذلك لا بد أن نبدأ فى القضاء على الفكر العشوائي.

وفى سياق آخر، قال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد إن العالم شهد حالة من الذهول بسبب التأثر بأزمة العطل الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي أبرزها فيسبوك وواتس آب.

وأضاف كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة تعطل منصات التواصل الاجتماعي انعكس على أسعار الأسهم مما ترتب عليه خسارة فيسبوك نحو 5% من قيمتها.

وأكد كريم العمدة أن انعكس هذا الانقطاع أيضا على أسهم قطاع التكنولوجيا تحديدا على مؤشر "نازاك" المرتبط أكثر بالأسهم التكنولوجية بمقدار 2%.

وأشار كريم العمدة، إلى أن العطل الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي بالأمس يدل على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الناس وبين هذه المنصات الإلكترونية.

وتعطل لم يتجاوز الـ 6 ساعات، أصابنا بحالة من العزلة، وحالة من اللاشيء، فانقطع الاتصال بشكل كلي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وإنستجرام، و واتس أب"، وكان الناجي الوحيد من هذا العطل هو موقع "تويتر"، واتجاه الكثيرين إليه، ما دعا الكثيرين للسخرية من الأمر، ومن العطل الذي أصاب مواقع السوشيال ميديا الأخرى، وكان أبرز الساخرين مجموعة من الفنانين.