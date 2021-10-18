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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يهاجم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتنازل عن 5% من عقودهم

ميدو
ميدو

أكد  أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق،  أن حملة التبرعات لدعم النادي الأبيض كانت يجب أن تبدأ أولاً من اللاعبين والمدربين.

 

وقال ميدو :"بداية حملة دعم الزمالك، كانت يجب أن تبدأ من اللاعبين والمدربين الذين يعملون في النادي في مختلف الألعاب، لتكون حافزا للجماهير على التبرع"، مضيفًا: "لو حدث ذلك لتلقى الزمالك تبرعات فوق الـ250 مليون جنيه".

 

وأضاف :"هناك لاعبون كثيرون فى اندية أوروبا، فعلوا هذا الأمر، منذ بدء جائحة كورونا، لتخفيف جزء من الأعباء على أنديتهم"، مضيفًا :"نادي برشلونة خفض 30% من رواتب اللاعبين ونفس الأمر لنادي ساوثهامبتون".

 

وتابع : أطالب لاعبى الزمالك، بالتنازل عن 5 % عن عقودهم، ليكونوا مثلا وقدوة للجماهير للتبرع للنادي".

 

وأشار: "عمري ما ألوم أي شخص أنه يطالب بحقه، ولكن أنا ضد رفض اللاعبين النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، كان لا يجرؤ أي لاعب أن يفعل ذلك سواء أنا أدرب الزمالك أو أي نادٍ آخر، حتى وأنا لاعبًا".

 

وأكمل :"من حق اللاعب أن يتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد النادي، ولكن يجب أن يشارك في التدريبات، من غير المقبول أن يتم مساومة النادي".

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ميدو يهاجم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتنازل عن 5% من عقودهم

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