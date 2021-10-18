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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور ،قائمة المحظورات الطبيبة التى منعها منه طبيبه المعالج لتخطئ أزمة مرضه الأخيرة.

قال مرتضى منصور عبر فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى مطمئنا متابعيه وعشاقه : الحمد لله أنا بخير وتجاوزت أزمة مرض الضغط والسكر بالاستمتاع لتعليمات الطبيب المعالج بالسير على نظام غذائى معين.

وأشار مرتضى منصور الى قائمة المحظورات الطبية عليه قائلا : أنا ممنوع من أكل المكرونة والرز والبطاطس والعيش ومن الفواكه منعت من البلح والعنب والمشمش والمانجو .

وأضاف مرتضى منصور أن وزنه قبل تعرضه للإصابة بالضغط والسكر كان 114 كيلو جرام وبعد اتباع النظام الغذائى أصبح وزنه 84 كجم والأمور الحمد لله الأن تسير بشكل أفضل ولا توجد مشاكل طبية .

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية إن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شئونها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مرتضى منصور الضغط والسكر وزير الشباب والرياضة زارة الشباب والرياضة المحظورات الطبية

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