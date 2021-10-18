شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

أكد أحمد شوبير صعوبة لحاق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصرى الممتاز .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن حال إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 4 أو 5 نوفمبر المقبل سيكون موقف مشاركة محمد الشناوى صعب جدا رغم تطورات الطب وطرق العلاج وما إلى ذلك .



وعلى جانب أخر ، فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل فى قائمة محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى والتى سيخوض بها انتخابات النادى الاهلي المقرر إقامتها فى شهر نوفمبر المقبل .

وقال شوبير أن هناك أحد الأشخاص الكبار المتواجدين فى مجلس إدارة النادى الحالى لن يكون ضمن قائمة الخطيب فى الانتخابات المقبلة .

وأضاف شوبير :" الخطيب سيعلن مساء اليوم تفاصيل ما قدمه مجلسه طوال الفترة الماضية منذ تولى المسئولية فى عام 2017".



ويشهد النادي الأهلي في السادسة مساء، اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج، الذي سبق أن أعلنه قبل خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ويقدم محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في كافة الملفات والقطاعات.

الأهلي من بعد توقف الدوري وأزمة ستاد بورسعيد وتوقفت المستحقات لكننا كنا نشارك وحققنا بطولتين إفريقيا".