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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعلانات لأسر فقيرة وحالات مرضية.. نصاب يستعطف المواطنين عبر الفضائيات للاستيلاء على أموالهم

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال جرائم النصب والاحتيال، على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تنسيقاً وقطاع الأمن الوطني قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة) بممارسة نشاط احتيالي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال قيامه بتقديم برنامج على بعض  القنوات الفضائية يعرض من خلاله مقاطع فيديو لأسرة فقيرة وحالات مرضية ومساجد تحت الإنشاء ، مطالباً التبرع لمساعدة تلك الأسر وعلاج الحالات المرضية والتبرع لبناء المساجد ، وقام بنشر أرقام هواتف محمولة تخصه أثناء عرض البرنامج للتواصل معه لتلقى تلك التبرعات من داخل وخارج البلاد .

 

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حيث استقبل من ضحاياه مبالغ مالية على حسابه الخاص ، والذى قام بفتحه لذلك الغرض بأحد البنوك دون الحصول على ترخيص من الجهات بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه بدائرة المركز وبحوزته (هاتف محمول) ، وبفحص الهاتف المحمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى.

 

وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم النصب والاحتيال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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