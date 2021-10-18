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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجري مخدرات يحاولان غسل 20 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج) ، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

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وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ، حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات الأسلحة والذخائر الآمن الوطني سوهاج

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