عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تحذر من استعمال الألعاب النارية بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف

صدى البلد

حذرت وزارة الصحة الجزائرية،من استعمال المفرقعات والألعاب النارية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تفاديا لوقوع حوادث خطرة تهدد سلامة الأفراد.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية قالت الوزارة في بيان لها،" أن المواد النارية، كالمفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف وغيرها، قد تتسبب في حوادث خطرة" تهدد سلامة مستعمليها وسلامة الأسرة والأصدقاء والجيران.

ومن بين أخطار الألعاب النارية، أشار بيان الوزارة إلى "الحرائق، الصخب الناجم عن انفجار المفرقعات والقذائف وآثاره السلبية على راحة الأفراد المادية والمعنوية، خاصة المسنين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال"، مشيرة إلى أن صوت الانفجارات قد يؤدي كذلك إلى إتلاف السمع.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الألعاب قد تؤدي أيضا إلى "إصابة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد، أضرار قد تلحق بالآخرين، انفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى فقدان الأصابع وفي حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى وكذا حروق شديدة الخطورة غالبا ما تصيب الأصابع والذراعين والأعين والوجه".

وأضاف البيان أن إصابة العين بانفجار المفرقعات تؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة (تآكل –تقرح– حروق –انفجار كرة العين وغيرها) مما يؤدي إلى تعقيدات وعواقب وخيمة مثل العمى، مذكرة أن الأطفال والمراهقين هم أكثر من يتعرض لهذه الحوادث، لأنهم "غير واعين بالخطر الذي يهددهم".

الجزائر.. إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد

الجزائر: وزراء الخارجية الأفارقة قرروا بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد القاري

وزارة الصحة الجزائرية المفرقعات والألعاب النارية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وسائل إعلام جزائرية حوادث خطرة

موضوعات متعلقة

بعد 60 عاما على مجزرة باريس.. ماكرون يعترف بجرائم فرنسا ضد الجزائر.. مأساة تم تكتمها طويلا

تصريحات شديدة اللهجة من رئيس الجزائر في ذكرى مذبحة فرنسا الـ60

ترشيحاتنا

روزاليوسف تمنح وسام الاحترام ودرع المؤسسة لوكيل مجلس النواب محمد أبو العينين

مدير أعمال موسيماني يكشف حقيقة مغادرة مدرب الأهلي لمحل إقامته بأكتوبر

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

محافظ القاهرة: إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

بشوادر الحلويات.. فرحة بين الأهالي والزينة تجمل الشوارع في سيناء احتفالا بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

جمع متعلقاته.. مؤشر جديد يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

موسيماني يبدأ في جمع متعلقاته بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ