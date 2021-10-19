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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبو سمبل تتزين لاستضافة الحدث العالمي لتعامد الشمس.. شاهد

صدى البلد

يعد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، ظاهرة فريدة من نوعها ولهذا وضعت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة الاستعدادات واللمسات النهائية للاحتفال بهذا الحدث العالمي والذى تزينت له المدينة السياحية لإنجاح فعالياته على الوجه الأكمل.

 

وفى هذا الإطار، وضعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجاً حافلاً يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بهذا الحدث الفريد من نوعه والذى يحدث مرتين سنوياً في 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

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وأوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأن فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس تستمر في الفترة من 17 حتى 22 أكتوبر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظة أسوان والفنان أحمد الشافعي مدير الإدارة المركزية للشون الفنية ومحمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

 

وأشارت نجوى سيد، إلى أنه يشارك في إحياء أيام وليالى فعاليات مهرجان تعامد الشمس 9 فرق للفنون الشعبية وهى "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادي الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين ، وتقوم هذه الفرق بتقديم فقراتها الفنية المتنوعة على مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر، السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".

 

وكان شهد المسرح الصيفي بمدينة أسوان مساء أمس الأحد، انطلاق أولي فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني حيث تم تقديم عروض فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية والفلكلورية المختلفة.

 

وفى نفس الإطار وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استكملت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جهودها للتطوير والتجميل استعدادا لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.

 

وأشار العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحة بأنه تم تنفيذ أعمال دهان البلدورات بطريق المطار وحتى محيط المعبد بطول 5 كم ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطريق الرئيسى، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال.

 

هذا علاوة على التنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء لتجهيز أماكن تواجد المشاهدين للظاهرة الفلكية وكذلك التنسيق مع إدارة الملاريا لرش المدينة للتخلص من البعوض والحشرات الطائرة، فضلاً عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جانب من إحتفالات تعامد الشمس
جانب من فعاليات تعامد الشمس
مدينة أبو سمبل تتزين لإستضافة مهرجان تعامد الشمس
مدينة أبو سمبل تتزين لإستضافة مهرجان تعامد الشمس

 

مدينة أبو سمبل تتزين لإستضافة مهرجان تعامد الشمس

 

مدينة أبو سمبل تتزين لإستضافة مهرجان تعامد الشمس
مدينة أبو سمبل تتزين لإستضافة مهرجان تعامد الشمس
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