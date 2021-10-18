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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن أسوان يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم 10 من أسر الشهداء

احتفالية حزب مستقبل
احتفالية حزب مستقبل وطن بأسوان بإنتصارات أكتوبر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان  مساء الأحد إحتفالية بمناسبة ذكري إنتصارات حرب اكتوبر المجيدة حيث تضمنت الإحتفالية تكريم 10 من أسر شهداء حرب اكتوبر من ابناء المحافظة وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب  لمحافظة أسوان. 

وشهد الإحتفالية كل من سمير كامل أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأسر شهداء أكتوبر ، وتضمنت الإحتفالية تقديم عدد من الأغاني الوطنية بواسطة فرقة الفنون الموسيقية بقصر ثقافة أسوان . 

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من جانبه صرح النائب مجدي حسيبو أن شهداء حرب أكتوبر ضحوا بحياتهم ودماؤهم الطاهرة الزكية من أجل تحرير سيناء الحبيبة وعودتها إلي الوطن الغالي مصر ، لذلك حرصنا علي تكريم عدد من أسر شهداء حرب أكتوبر بأسوان عرفاناً منا بتضحيتهم الغالية من أجل رفعة  وعزة مصر .

وأضاف حسيبو أنه يجب علينا جميعا أن نستلهم روح أكتوبر المجيدة ونبذل الجهد والعرق في مختلف مناحي الحياة  من أجل رقي وتقدم ونهضة وطننا الغالي مصر، كما أننا نحرص علي الإحتفال بكافة المناسبات الوطنية وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية. 

وكان قد شهد المسرح الصيفى بمدينة أسوان مساء الأحد إنطلاق أولي فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى حيث تم تقديم عروض فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية والفلكلورية المختلفة.

وقد حضر الفعاليات التى تستمر في الفترة من 17 حتى 22 أكتوبر تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، والفنان أحمد الشافعى مدير الإدارة المركزية للشون الفنية، ومحمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من مواطنى المحافظة .  

وأستهلت فرقة النيل للآلات الشعبية العروض الفنية، كما شاركت فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين.  

ويقام الإحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر، السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".
 

وزار جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، مدينة أسوان فى جولة سياحية شملت العديد من المواقع الأثرية الموجودة بالمحافظة، والتى تتميز بسحر الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، بإعتبارها درة المدن النيلية.

احتفالية حزب مستقبل وطن بأسوان بإنتصارات أكتوبر 
احتفالية حزب مستقبل وطن بأسوان بإنتصارات أكتوبر 
احتفالية حزب مستقبل وطن بأسوان بإنتصارات أكتوبر 
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