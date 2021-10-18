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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء الشايب تطرح حبيبى يا رسول الله بمناسبة المولد النبوى

شيماء الشايب
شيماء الشايب

طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء جديد بعنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

الكليب من إنتاج ريتشارد الحاج، كلمات الشاعر نور سليمان، ألحان والدها اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فني حسام محمد.

 

وتم عرض الكليب عبر قناة "شيماء" الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره خارجي داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين.

حبيبى يا رسول الله 

وتقول كلمات "الدعاء": "حبيبي يا رسول الله محمد يابن عبد الله، أنا واقفة على بابك بزور قبرك ومحرابك، وبدعي ودعوتي لله يشيل عنا البلاء والخوف، يطمن قلبنا الملهوف، أكيد في الدنيا دي إحنا ضيوف وأرواحنا في ايدين الله حبيبي يا رسول الله، بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا، يارب شفاعته تشملنا وفي الجنة صحبا معاه حبيبي يا رسول الله ".

من جانبها قالت شيماء: "أتمنى أن ينال الكيب إعجابكم، وبالتأكيد دور المطرب المشاركة بصوته في تلك المناسبات الدينية، خاصة المولد النبوي وأدعية رمضان، والأعياد كذلك، التقرب من الله جميل.

شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بـ دعاء "حبيبي يارسول الله"

شيماء الشايب تطرح أغنية مسا النور والهنا

لحن والدى 

وأضافت: أهم ما جذبني للدعاء أنه لحن والدي وهي المرة الأولى التي نتعاون معًا، كلمات أستاذ نور سليمان، وكلاهما لمسا قلبي وتأثرت بهما جدًا، كونه أول دعاء أغنيه للرسول عليه الصلاة والسلام، يمس القلب والحمد لله هذا ما وجدته في الدعاء".

وكانت انتهت المطربة شيماء الشايب من تسجيل وتصوير دعاء جديد تحت عنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج ريتشارد الحاج، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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