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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس

طريقة عمل صينية سمك
طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس

تبحث السيدات عن طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس لأنها من أكثر الأكلات المغذية التى يتم إعدادها بأحد أنواع المأكولات البحرية.

وتعد طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس من الوصفات المشبعة التى تستطيع أن تسد جوع عدد كبير من الأشخاص  وفى نفس الوقت تتمتع بمذاق طيب وشهي .

نعرض لكم طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس في المنزل بشكل احترافي مثل أشهر المحلات بوصفتين مختلفتين لأمهر خبراء طهي المأكولات البحرية.

 

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وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية


الوصفة الأولى 

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس 

لـ الشيف هشام السيد

 

مقادير صينية سمك دنيس بالبطاطس


سمك دنيس 

طماطم ودجز

بصلة  شرائح

بطاطس ودجز 

صلصة طماطم 

التتبيلة

فصوص ثوم 

عصير ليمون 

كزبرة فريش

 كمون 

جوزة الطيب 

الشطة


طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس
* يتبل السمك بالكمون وجوزة الطيب وعصير الليمون وكزبرة فريش مفرومة وفصوص ثوم مفرومة مع الملح والشطة وجوزة الطيب.

في قالب البايركس ضعي طماطم وبطاطس ودجز مع شرائح البصل وصلصة طماطم  مع السمك المتبل ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي وتقدم  صينية سمك دنيس بالبطاطس ساخنة بالهنا.

الوصفة الثانية 

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس 
لـ الشيف مي يعقوبي

 

مقادير صينية سمك دنيس بالبطاطس 

6 سمكات دينيس متوسطة 

 4 حبات بطابس مقطعة شرائح متوسطة 

 4 حبات طماطم مقطعة شرائح 

2 حبة بصل مقطع شرائح 

للتزيين

كزبرة 

ليمون 
لعمل التتبيلة:
1 فلفل أحمر أو أصفر ألوان 

بصلة

حبة طماطم 

1/4 كوب زيت زيتون 
2 فص ثوم

 1/2 حبة فلفل أحمر حراق

ملعقة صغيرة كركم 

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

 1/4 ملعقة صغيرة قرفة 

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة 

ملعقة صغيرة كاري باودر 

ملعقة صغيرة ملح 


طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس
لتحضير تتبيلة السمك ضعي في خلاط كهربائي جميع مكونات التتبيلة واخلطيها جيدا للحصول على خليط سلس و خالي من الكتل

لعمل السمك:
اقلي البطاطس بزيت غزير وضعيه جانبا ثم اصنعي شقوق على السمك من الجهتين ورصي البطاطس في صينية الفرن وضعي الطماطم فوقها والقليل من الملح

ضعي فوقها السمك بشكل منظم و جميل ووزع البصل على الوجه ثم غطي السمك بالخليط اللذي حضرناه مسبقا
تأكدي من تغطية التتبيلة للسمك جيدا قبل ووضعه في فرن مسبق التسخين ل250 لمدة 45-35 دقيقة واخرجيه من الفرن بعد تحمير الوجه و يرش بالكزبرة الخضراء و يزين بشرائح الليمون

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