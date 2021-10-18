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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حليمة: هناك روابط تاريخية ومصالح مشتركة بين مصر وإفريقيا

مصر وافريقيا
مصر وافريقيا

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن العلاقات بين مصر وإفريقيا ممتدة على مر التاريخ وتتعدد روافدها بشكل كبير.

 

وأضاف صلاح حليمة في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر إفريقيا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك روابط تاريخية وثقافية واجتماعية بين مصر ودول إفريقيا وهناك مصالح مشتركة بين مصر وإفريقيا".

 

وتابع صلاح حليمة: "سياسة مصر الخارجية تهتم بالعلاقات الاستراتيجية مع دول أفريقيا، ومصر تلعب دورا في ملف تغير المناخ في العالم وإفريقيا".

 

وأكمل صلاح حليمة: "مصر بذلت مجهودات كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا ومساعدة الدول الإفريقية من أجل توفير اللقاحات لها"، مضيفا: "مصر لعبت دورا كبير في مجال الاقتصاد والتنمية الاقتصادية مع دول إفريقيا ".

 

ولفت صلاح حليمة: "مصر وجهت استثمارات في قطاعات إنتاجية بدول افريقيا للاستثمار في البنية التحتية في تلك الدول“، مضيفا: ”أوغندا أحد دول حوض النيل وتربطنا معها علاقات تاريخية وهناك اهتمام مصري بالاستثمار في أوغندا وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".

 

وتابع صلاح حليمة: "هناك توجه من مصر لعقد قمم مصغرة مع دول أفريقية لإحداث تأثير مباشر وسريع في مجالات التعاون الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

صلاح حليمة مصر إفريقيا استثمارات اخبار التوك شو

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