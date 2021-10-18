أزمة طاقة تضرب الهند.. وطلب عاجل من قطر

وسط أزمة الطاقة التي تمر بها، طلبت الهند من قطر العمل العاجل لإرسال شحنات الغاز الطبيعي المطلوبة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأرسلت الهند طلبها رسميًا بأن تسلمها الدوحة شحنات مؤجلة من الغاز، مع مرورها بأسوأ أزمة طاقة في خمس سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن نيودلهي طلبت من الدوحة تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت المصادر، إن أعمال صيانة للبنية التحتية لشركة "قطر غاز"، مورد الغاز الطبيعي المسال، حالت دون تسليم 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للهند هذا العام.

وأضافت المصادر أن تلك الكمية طلبت وزارة النفط الهندية 8 شحنات سبق أن طلبت تأجيلها العام الماضي بعد أن أدت إغلاقات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وتعاني الهند من أسوأ نقص في الكهرباء منذ مارس 2016 بسبب نقص حاد في الفحم وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويعيش البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حالة من القلق مع ارتفاع الأسعار في الطاقة، حيث قال موقع “سامباد” الهندي، إن الأزمة أجبرت مناطق دلهي وتاميل نادو وكارناتاكا والبنجاب وراجستان على الإبلاغ عن استنفاد احتياطيات الفحم بها، وهوما يهدد باندلاع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بها لفترات طويلة.

وقام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقييم الوضع في اجتماع عقد مع كبار المسئولين في وزارتي الفحم والطاقة في 12 أكتوبر.

كان الوضع شديد الخطورة لدرجة أن وزير الطاقة في دلهي “ساتيندرا جاين” أبلغ وسائل الإعلام أن العاصمة الوطنية ستواجه انقطاعًا تامًا إذا لم تحصل محطات الطاقة على إمدادات فورية من الفحم.

في الواقع، في مرحلة ما ، كان لدى محطات الطاقة الحرارية في الهند ما متوسطه أربعة أيام من مخزون الفحم المتبقي مقابل المستوى الموصى به وهو 15-30 يومًا، حيث ورد أن أكثر من نصف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد البالغ عددها 135 تحتوي على مخزون أقل من الوقود.