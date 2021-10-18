ميكو سعد: أصور فيلم رعب حاليا.. فيديو

عضو لجنة تحكيم جولدن جلوب

قال ميكو سعد، أول ممثل ومذيع مصري يتم اختيارة في لجنة تحكيم "جولدن جلوب"، إنه يشاهد 10 أفلام يوميا من أجل تقيمها، مؤكدا أن لجنة تحكيم "جولدن جلوب"هي المسئولة عن اختيار أفضل فيلم وـفضل ممثل .

وأضاف ميكو سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه شارك في العديد من الأفلام الأمريكية، والآن يقوم بتصوير فيلم رعب، لافتا إلى أنه يشارك في هوليوود منذ 3 سنوات فقط وعمل مع الأديب سيد بدرية.

وأوضح ميكو سعد، أنه شارك في أفلام أمريكية قصيرة وروائية طويلة، لافتا إلى أنه في صغره كان يقلد رقصة مايكل جاكسون.

يستعد الاعلامي والفنان المصري ميكو سعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بهوليود، حيث يبدا تصوير فيلمه الجديد" ماذا عنها" خلال الايام المقبلة.

ويتناول فيلم " ماذا عنها" الذي كتبه الفنان سيد بدرية قصة تهريب الأطفال والاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدم ميكو سعد من خلاله شخصية بعيدة عن الشخصيات التي قدمها من قبل.

ويشارك سعد خلال شهر أكتوبر المقبل في فعاليات مهرجان تشيلسي في مدينة نيويورك بفيلمه الاخير"المصري حياة" وذلك بعد فوزه بجائزة احسن ممثل و احسن فيلم في مهرجان "لاس فيجاس اكشن اون فيلم" و مهرجان "هوليوود دريمز" وهو الفيلم الذي شارك ايضا ميكو سعد في كتابته مع الفنان المصري سيد بدرية والذي اكثر فنان عربي يشارك في افلام في هوليود.

ميكو سعد هو ممثل مصري بريطاني تميز في ظهوره علي الشاشات العربية و العالمية وقدم العديد من البرامج العالمية وكان منها برنامج "اوكلات ميكو" و "جولات ميكو" .