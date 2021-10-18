عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم المغالاة في المهر وآثاره.. دار الإفتاء تجيب

الزواج
الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم المغالاة في المهر، بعد استقبالها سؤال من أحد الأشخاص يقول فيه “ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟”.

يكفي رُبع دينار .. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: المغالاة في المهور غير جائزة

حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج.. الإفتاء توضح

 

وقالت دار الإفتاء، إن المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ زيقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
 

وتابعت : أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

 

التيسير والبركة

وقالت دار الإفتاء، إن التيسير على مريد الحلال لا يعني أنك أهدرت حق المرأة؛ لأنك اخترت لها صاحب الأخلاق الذي يكرمها إن أحبها ولا يهينها إن لم يحبها.


وأوضحت دار الإفتاء، أن التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة، وقال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» رواه الإمام أحمد.

 

وأشارت الى أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

 

مواجهة ظاهرة غلاء المهور

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي، تفاصيل حملة أكثرهن بركة للقضاء على ظاهرة غلاء المهور.

 

وقال الحديدي، أن المغالاة في المهور دفع الشباب خلال الفترة الأخيرة للعزوف عن الزواج لتخوفهم من التكاليف الكبيرة.

 

ونوه إلي أن الحملة استهدفت ميدانيا مناطق عدة وأيضا مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال التوعية بضرورة تسهيل الزواج للشباب.

 

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ضرورة تيسير المهور وعدم المغالاة فيها.

حكم المغالاة فى المهر دار الإفتاء الزواج مواجهة ظاهرة غلاء المهور تيسير المهور

ترشيحاتنا

تامر أمين عن فساتين مهرجان الجونة: بيلبسوا كده عشان الترند.. فيديو

ثنائي أجنبي.. بيراميدز يضم 6 صفقات استعدادا للموسم الجديد

خيالي وليس واقعيا.. تعليق هالة صدقي على فيلم ريش

سلطان عُمان يأمر بالعفو عن 328 سجيناً بمناسبة المولد النبوي

كيف نحتفي بميلاد النبي ووفاته؟.. علماء يجيبون

البنك المركزي: 4.1 تريليون ودائع البنوك بالعملة المحلية في يوليو الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

الزراعة: الحكومة تبذل جهودا للسيطرة على أسعار البيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

خطف الانظار..محمد صلاح يلبي دعوة الأمير ويليام في حفل جائزة إيرث شوت

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ولد الهدي فالكائنات ضياء

الشيخ عبد الوهاب خليفة يكتب: نور ميلاد طه

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات يا سيادة الرئيس

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ