حكم المغالاة في المهر وآثاره.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم المغالاة في المهر، بعد استقبالها سؤال من أحد الأشخاص يقول فيه “ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟”.

وقالت دار الإفتاء، إن المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ زيقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".



وتابعت : أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

التيسير والبركة

وقالت دار الإفتاء، إن التيسير على مريد الحلال لا يعني أنك أهدرت حق المرأة؛ لأنك اخترت لها صاحب الأخلاق الذي يكرمها إن أحبها ولا يهينها إن لم يحبها.



وأوضحت دار الإفتاء، أن التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة، وقال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» رواه الإمام أحمد.

وأشارت الى أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

مواجهة ظاهرة غلاء المهور

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي، تفاصيل حملة أكثرهن بركة للقضاء على ظاهرة غلاء المهور.

وقال الحديدي، أن المغالاة في المهور دفع الشباب خلال الفترة الأخيرة للعزوف عن الزواج لتخوفهم من التكاليف الكبيرة.

ونوه إلي أن الحملة استهدفت ميدانيا مناطق عدة وأيضا مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال التوعية بضرورة تسهيل الزواج للشباب.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ضرورة تيسير المهور وعدم المغالاة فيها.