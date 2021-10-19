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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تركيب مطب صناعي أمام مدخل القرية مطلب أهالي سنهور في البحيرة

صدى البلد

استغاث أهالي قريتي سنهور وأبو خطوة التابعتان لمركز دمنهور محافظة البحيرة  من عدم وجود مطبات صناعية أمامهم بطريق دمنهور دسوق الذي يفصل محافظة البحيرة بكفر الشيخ.

 

وقال الأهالي إن الشركة المسؤولة عن إصلاح طريق دمنهور دسوق والذي تقع عليه قرية سنهور قامت بإزالة المطبات بداعي أن الطريق لم يتم استلامه من المختصين رغم وجود قرى أخرى على نفس الطريق أمامها مطبات صناعية

 

وأوضح الأهالي أن الطريق يربط بين أكثر من قرية  يتجاوز عدد سكانها الـ16 ألف نسمة وهو ما يمثل مصدر خطر بالنسبة للمواطنين والأطفال الذين يعبرون الطريق للذهاب للدروس وخاصة أن السيارت تسير بسرعة عاليه 
 

وتسببت إحدى السيارات التي تسير بسرعة عالية على المزلقان في إصابة طفلة، أول أمس بجروح بالغه وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

وناشد الأهالي المسئولين في مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة  بالتدخل لوضع المطبات في أسرع وقت قبل وقوع اي كارثة خاصة وأن الأهالي قدموا أكثر من شكوى بمجلس المدينة والقرية دون اي استجابة .
 

والتواصل على رقم : 01063720199


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محافظة البحيرة مطب صناعي مركز دمنهور مصدر خطر مطبات صناعية قرية سنهور

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