الصلاة على النبي.. صيغة عظيمة تفرج الكرب في يوم مولده

الصلاة على النبي.. لم يحظ نبي من الأنبياء أو رسول من الرسول منذ آدم وحتى مقدمه صلى الله عليه وسلم بمكانة كتلك التي حظى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا وهو من اقترن اسمه باسم المولى تبارك وتعالى في الشهادتين وفي كل نداء يجمع للصلاة، وهو الذي صلى عليه الله تبارك وتعالى وملائكته وأمر البشر من الموحدين بالصلاة عليه فقال جل وعلا:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

والصلاة على النبي.. تؤجر المصلي بعشر حسنات، وترفعه عشر درجات، وتحط عنه عشر سيئات، وتكون سبباً في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة، وهي سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به، وتنقذ المسلم من صفة البخل وهي سبب من أسباب طرح البركة، وسبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة، وسبيل التقرّب إلى الله تعالى، ونيل المراد في الدنيا والآخرة. وهي أيضاً سبب في فتح أبواب الرحمة، ودليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-، وسببٌ لدفع الفقر.

الصلاة على النبي

ورد في أفضل صيغة للصلاة على النبي ما ذكره الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تجوز بأي صيغة، بشرط أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (رواه البخاري).

وأشار إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يُعرض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

محبة الرسول ركن من الإيمان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محبة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ركن من أركان الإيمان.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه ليس هناك مخلوق تجلى الله بصفات جماله وكماله عليه كسيدنا رسول الله ﷺ فهو المكافئ للأكوان، فكما تنظر للأكوان وترى تجليات صفات الله تعالى عليه، ترى ايضا تجليات صفات الله في سيدنا رسول الله ﷺ.

وأوضح أن الرحمة من صفات الله تعالى، كما ورد في قوله: «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، وأيضًا من صفات الرسول -صلى الله صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».

أفضل صيغ الصلاة على النبي

1. اللهم صلِّ علي سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين (وعلي اله وصحبه وسلم).

2. اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

3. اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤفاً رحيما.

4. اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه.

5. اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

6. اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.

7. اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله.

8. اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

9. اللهم صلِّ على عين الاعيان، نقطة بداية الاكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والأحزان.

10. اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني يالله بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتي يفهم، انك انت الأ علم ولا اعلم، انك علاَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.

11. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ماوسعه علم الله.

12. اللهم صلِّ على سيدنا محمدصلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً.

13. اللهم صلِّ على سيدنا محمد السر الساري والنور الذاتي في سائر الاسماء والصفات.

14. اللهم صلِّ وسلم بانواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد اول الانوار الفائضه من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الاسماء والصفات، فهو اول حامد ومتعبد بانواع العبادات والقربات، والممـد في عالم الارواح والاشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى المرائي واليقضات، وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، والطف بنا يا مولانا بجاهه فى الحركات والسكنات واللحظات والخطرات.

15- اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، اتقرب اليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة الى مالا نهاية للكمالات.

16- اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه اجمعين.