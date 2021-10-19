بالقبلات.. مي وميار الغيطي يتألقا على ريد كاربت مهرجان الجونة

أطلت الشقيقتين ميار ومي الغيطي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية ناعمة برزت جمالهن وأناقتهن.

وارتدت "مى" فستانًا طويلًا باللون الأصفر، بقصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا.

بينما ارتدت "ميار" فستانًا باللون الفضي اللامع، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام أسود عريض من عند الخصر ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا بقصة الذيل حصان.

واثارت قبلة مي الغيطي لشقيقتها ميار على السجادة الحمراء إعجاب الجمهور، واشادوا بعلاقة الحب والمودة التي تجمعهما.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.