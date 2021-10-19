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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: نقلت خبرتي لـ كيروش.. ولم أترشح لخلافة حسام البدري

فينجادا
فينجادا

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، إنه لمس اختلافا وتطورات كبيرة بجميع القطاعات في مصر، عما كانت عليه خلال فترة عمله مع الزمالك مطلع الألفية الثالثة.

وأضاف نيلو فينجادا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" بعد استقرار اتحاد الكرة على إقالة حسام البدري، درسنا عددا من الأسماء لتولي القيادة الفنية للفراعنة واخترنا في الآخر، كارلوس كيروش وسيرته الذاتية مميزة للغاية ولا تحتاج إلى تعريف، ولدي ارتباط كبير معه، ونعتبر أنفسنا أخوة".

وتابع :" الاسم الوحيد الذي رشحته ودعمته، هو كارلوس كيروش، إنه مدرب رائع ويمتلك خبرة عالمية، وهو لا يحتاج إلى تزكية مني لقيادة منتخب مصر".

وأكمل:" تواصلت كثيرا مع كيروش، كي أنقل له خبرتي عن الكرة المصرية واللاعب المصري، وهو الآن لديه معلومات ورؤية أفضل عن الكرة المصرية، عن ذي قبل".

وأكد :" لم أتدخل لإقالة حسام البدري وجهازه، وما تردد عن ذلك غير صحيح، وكان يرى أن نتيجة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون كانت إيجابية رغم عدم ظهور الفراعنة بشكل مميز، وهذا لشعور اللاعبين بالإجهاد".

وواصل:" قدمت إلى مصر، من أجل تولي منصب المدير الفني للجبلاية، ولم أترشح لتولي قيادة الفراعنة خلفا لحسام البدري، ولا أنوي ذلك، فلقد جئت من أجل هذا المنصب وليس للعمل كمدير فني للمنتخب".

فينجادا الزمالك حسام البدري كيروش مصر

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