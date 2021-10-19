عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب 1) بقاعدة محمد نجيب العسكرية

صدى البلد

انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب ــ 1)، والذي تجرى فعالياته حتى 29 أكتوبر الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وينفذ لأول مرة بين الجانبين، بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.


وكان في استقبال الجانب السوداني، قائد قوات حرس الحدود الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة بالتدريب، كما رحب بالجانب السوداني في بلدهم الثانى مصر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.


وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين ، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.


يأتي التدريب (حارس الجنوب - 1) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

ترشيحاتنا

كسرتوا قلبي.. موسيماني يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

صورة تذكارية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص بالقمة الثلاثية| شاهد

ننشر.. جدول أعمال جلسات مجلس النواب.. اليوم

الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان مستهل زيارة الرسمية لليونان

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

دولة عربية تحذر من موجة رابعة لـ فيروس كورونا

لا توجد خسائر.. البحوث الفلكية تكشف السبب وراء حدوث الزلزال صباح اليوم |تفاصيل

مفيش خسائر.. البحوث الفلكية تكشف عن احتمالية وجود توابع لزلزال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة الحجر على الإبداع.. لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ