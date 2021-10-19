عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسى 2021-2022، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة فى صفحات الوطن .


يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.


من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه .


يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى .

ترشيحاتنا

كسرتوا قلبي.. موسيماني يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

صورة تذكارية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص بالقمة الثلاثية| شاهد

ننشر.. جدول أعمال جلسات مجلس النواب.. اليوم

الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان مستهل زيارة الرسمية لليونان

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

دولة عربية تحذر من موجة رابعة لـ فيروس كورونا

لا توجد خسائر.. البحوث الفلكية تكشف السبب وراء حدوث الزلزال صباح اليوم |تفاصيل

مفيش خسائر.. البحوث الفلكية تكشف عن احتمالية وجود توابع لزلزال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

ليلة الحجر على الإبداع.. لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ