القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس

نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسى 2021-2022، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة فى صفحات الوطن .



يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.



من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه .



يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى .