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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا سماحة تتعاقد علي غناء وتصوير فيديو كليب لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

رنا سماحة
رنا سماحة

 تغني المطربة رنا سماحة أغنية كتبت خصيصا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، فقد تعاقدت مع إدارة المهرجان علي ذلك ، والأغنية من كلمات طارق علي ، وألحان كريم عرفه وتوزيع أيمن التركي .

 

وسيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لتذاع خلال حفل الافتتاح وفي كل فعاليات المهرجان وتكون هي الأغنية الرسمية للدورة السادسة التي ستنطلق في الفترة من ٦ وحتى ١١ نوفمبر المقبل.

 

 الأغنية من كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفه، توزيع أيمن التركي. 

 

وعبرت رنا سماحة عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان واختيارها لغناء أغنية المهرجان الذي وصفته بأنه حدثا هاما ينطلق من مدينة السلام " شرم الشيخ " ، وأكدت علي سعادتها البالغة باختيارها كفنانة لتمثيل جيل الشباب، كما وجهت الشكر لإدارة المهرجان لاختيارها لتقديم الأغنية الدعائية .

 

 واختتمت حديثها قائلة: "أنا سعيدة وممتنة جدا للحدث ده، وإن شاء الله يكسر الدنيا زى كل سنة". مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

رنا سماحه جنوب سيناء وزيرة الثقافة المخرج مازن الغرباوي مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الفنان الكبير محمد صبحي شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولى

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