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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

العراق تنتقم من داعش| سقوط أخطر العناصر الإرهابية بالبلاد في أسبوع

الجيش العراقي - أرشيفية
الجيش العراقي - أرشيفية

قام الجيش العراقي في الأيام القليلة الماضية بالقيام بعمليات نوعية كبيرة ضد قوات تنظيم داعش الإرهابي في عدة محافظات منها كركوك ونينوى، استطاع خلالها توجيه ضربات قوية للتنظيم الإرهابي وقتل عدد منهم والقبض على آخرين.

اعتقال منفذ هجوم الكرادة

 ومن الضربات الموجعة التي نفذها الجيش والأجهزة الأمنية العراقية ضد تنظيم داعش، القبض على العقل المدبر لهجوم الكرادة الذي أوقع ضحايا بالمئات من العراقيين ويدعي «غزوان الزوبعي».

ووفق مسؤولين في الاستخبارات العراقية فإن الرجل الذي عرف باسم غزوان الزوبعي، وهو عراقي الجنسية، اعتقل في عملية دقيقة نفذت بالتعاون مع إحدى دول الجوار.

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وكان الزوبعي، البالغ من العمر 29 عاما، أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي عندما اعتقله الأميركيون في العراق وتم إداعه معتقل كروبر، ثم هرب من سجن أبو غريب عام 2013.

وبعدها انضم الزوبعي الذي يعرف باسم "أبي عبيدة" إلى تنظيم داعش الإرهابي وخطط للكثير من الهجمات في العراق، كان أعنفها وأكثرها دموية فاجعة تفجير الكرادة عام 2016.

القبض على نائب أبو بكر البغدادي

وفي ثاني العمليات الموجعة التي وجهتها القوات الأمنية في العراق ضد التنظيم الإرهابي، القبض على «سامي جاسم» مشرف المال في تنظيم داعش ونائب زعيم الحركة الإرهابية المقتول أبوبكر البغدادي، في عملية خارج الحدود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت من قبل عن تحديد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن «سامي جاسم محمد الجبوري» الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

تدمير أوكار داعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الإثنين، أن الطيران العسكري العراقي دمر أوكارا لتنظيم داعش في وادي الشاي بكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن طيران القوة الجوية العراقية قام بضربات جوية بواسطة طائرات F16 وسوخوي 25، استهدفت أوكارا للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك، وذلك بحسب معلومات استخباراتية دقيقة عبر خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

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وأوضح البيان أنه بعد وصول معلومات استخباراتية لقيادة العمليات المشتركة، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة العراقية لتفتيش مكان هذه الضربات، مشيرة إلى العثور على خمسة أوكار لتنظيم داعش تم استهدافها وتدميرها، تحتوي على مواد طبية وغذائية وكاميرا ونضائد وأفرشة وأغطية وخلية شمسية.

القبض على خلية نينوى

وفي 15 أكتوبر الجاري أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها، إنه وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد علميات تتبع ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أخطر خلية لعصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأضافت أن الخلية مكونة من ستة عناصر إرهابية شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات الأمنية العراقية.

داعش الجيش العراقي تنظيم داعش هجوم الكرادة نائب أبو بكر البغدادي

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