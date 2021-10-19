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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات تهمك|تعرف على أسعار الذهب والعملات والدواجن والخضراوات

خدمات تهمك|تعرف على
خدمات تهمك|تعرف على أسعار الذهب والعملات والدواجن والخضراوات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على مجموعة متنوعة من الأسعار في الأسواق خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء  الموافق 19 أكتوبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض المواقع المتخصصة.

  أسعار الذهب
أسعار العملات الأجنبية والعربية
  أسعار الدواجن
  أسعار الخضراوات والفاكهة
  أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت الأسعار كالتالي:


أسعار جرام الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 885 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 774 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 663 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 516 جنيها للجرام.

 

أسعار العملات الاجنبية والعربية

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.1252 جنيه، والبيع 18.2883 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3768 جنيه، والبيع 21.6787 جنيه.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه والبيع 4.1964 جنيه .

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وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 29 و30 جنيها للكيلو.


أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم، إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 11 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء
وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 18 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

 

سجّلت أسعار الأسماك  بسوق العبور اليوم كالتالي:

سجلت أسماك البلطي"1" من 22-27 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14400 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14700 جنيه للطن، وحديد العتال 14600 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1120 جنيها للطن

أسمنت النصر 1055 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1050 جنيها للطن

أسمنت المصري 1045 جنيها للطن

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